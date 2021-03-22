Ярославца осудят за разбой и убийство охранника букмекерской конторы

В Ярославле региональное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве, разбойном нападении и растрате имущества, сообщили в пресс-службе следственного управления.

По информации следствия, в декабре 2020 года ночью обвиняемый совершил разбойное поведение на букмекерскую контору в Дзержинском районе. Он нанес охраннику заведения множественные ножевые удары и похитил из кассы около 90 тыс. руб. На следующий день мужчина напал на сотрудников почтового отделения и, угрожая ножом, похитил у них 17,5 тыс. руб. В тот же день обвиняемый угрожая ножом похитил в магазине алкогольной продукции у продавца мобильный телефон и вырвал кассовый ящик, средств в котором не оказалось. Мужчина скрылся с места происшествия. Кроме того, в уголовном деле указывается, что обвиняемый сдал в ломбард ноутбук своей матери.

Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное в отношении лица, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, сопряженное с разбоем), ч. 2, ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), а также ч. 2 ст. 160 УК РФ (растрата имущества, вверенного виновному, совершенная в значительном размере). Дело в отношении обвиняемого направлено в суд.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Алла Чижова