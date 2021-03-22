«Панораме» не удалось обжаловать изменение генплана на бывшем полигоне ВКИУ

ООО «Панорама» не удалось оспорить в суде изменение генплана на бывшем полигоне ВКИУ по ул. Новогайвинской, 118. По данным материалов дела, компания-владелец этого земельного актива требовала в арбитраже признать незаконным изменение функциональной зоны по ул. Новогайвинской, 118, и постановление администрации Перми о проведении публичных слушаний по этой теме. Городские власти запретили жилую застройку площадки, сменив функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р. Суд отказал «Панораме» в ее требованиях 17 марта.

Исковое заявление «Панорамы», аффилированной бывшему депутату краевого заксобрания Александру Флегинскому, было подано в суд 2 октября 2020 года.

Напомним, площадкой бывшего полигона ВКИУ на ул. Новогайвинской, 118 (Мотовилихинский район) владеют несколько собственников, в том числе ООО «Панорама». Общая площадь бывшего полигона составляет 285 га, из них «Панораме» принадлежат семь участков площадью 89 га. Ранее здесь планировалось создать экодеревню с детским садом и школой. Расходы бюджета на инфраструктуру в микрорайоне оценивались в 4,3 млрд руб. Однако сейчас мэрия отказалась от жилой застройки территории и запустила процесс изменения функционального зонирования участка. Функциональную зону малоэтажной застройки СТН-И на ул. Новогайвинской, 118, уже сменили на зону рекреационных и специальных объектов ТСП-Р.

В арбитраже сейчас рассматривается ряд исков «Панорамы» к городским властям, связанных с планами освоения участка. В частности, в феврале «Панораме» не удалось оспорить в суде отказ администрации Перми в утверждении документации по планировке территории на ул. Новогайвинской, 118. 17 марта организация подала апелляционную жалобу на это решение.