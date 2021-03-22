Минсельхоз планирует рост использования удобрений в Новосибирской области

Глава минсельхоза Новосибирской области Евгений Лещенко сообщил, что сельские хозяйства региона планируют рост использования удобрений. В то же время он отметил проблемы с поставками на рынке:«Запланирован рост применения жидких форм минеральных удобрений. Но на рынке удобрений сейчас есть проблема — дефицит поставок жидких форм. Работаем с центром передового земледелия по обеспечению поставок в запланированных объемах. Пока законтрактовано у нас 14 тыс. т при потребности 21 тыс. т».

Евгений Лещенко сообщил, что в 2020 году сельхозхозяйствами области внесены рекордные за всю историю области объемы минеральных удобрений. Ранее облправительство сообщало, что при запланированном приобретении 76 тыс. т было приобретено и внесено свыше 94 тыс. т минеральных удобрений, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Сейчас, по словам министра, на складах сельхозорганизаций накоплено 68 тыс. т удобрений. «Идем с превышением к соответствующему периоду прошлого года на 20 тыс. т»,— сказал он.

Оксана Павлова