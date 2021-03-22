Сибирский филиал «Открытия» возглавит глава омского отделения банка

Управляющим Сибирского филиала «Открытия» в ближайшее время будет назначен Вячеслав Брюханов, ранее возглавлявший банковский бизнес группы в Омской области, сообщила пресс-служба «Открытия».

В среду, 24 марта он проведет встречу со СМИ в новой должности.

По данным компании, Вячеслав Брюханов родился в Новосибирске, окончил Новосибирскую государственную академию экономики и управления по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в 2003 году с позиции начальника отдела по кредитованию юридических лиц в «Инвестиционном городском банке», затем работал в Сибирском филиале «МДМ Банка», в 2013 году был приглашен на должность директора макрофилиала Банка Москвы в Сибири, а при его объединении с ВТБ, стал директором по корпоративному бизнесу банка по Новосибирской области. В августе 2019 года Вячеслав Брюханов назначен на должность управляющего банком «ФК Открытие» в Омской области.

Бывший руководитель Сибирского филиала — старший вице-президент банка «Открытие» Ирина Демчук скончалась 19 января на 57-м году жизни. Она возглавляла филиал «Номос-банка», а затем филиал банка «Открытие» в Новосибирской области более 20 лет.

Дарья Решетникова