В строящемся ЖК Atrium Park продается помещение под ресторан

В строящемся ЖК Atrium Park на ул. Монастырская, 181 выставлено на продажу помещение под ресторан. Как указано в объявлении на сайте avito.ru, стоимость помещения площадью 380 кв. м составляет за 31,5 млн руб. Отметим, что строительством комплекса клубных домов Atrium Park занимается девелопер «Ингрупп». По данным сайта компании, объект планируется сдать в 4 квартале 2023 года. В компании подтвердили, что продают помещение в строящемся объекте. «Мы таким образом выстраиваем политику продаж, что каждое помещение рассматривается как конкретный лот», - пояснили в «Ингрупп».

В строящемся жилом комплексе компания запланировала размещение и других коммерческих объектов, таких как супермаркет, фитнес-клуб, салон бытовой техники и прочее.

Холдинг «Ингрупп» является молодым пермским застройщиком, который начинал с возведения таунхаусов и малоэтажных домов. В группу входит несколько организаций, среди которых ООО «ИнГрупп», ООО «Инстрой», ООО «Квинто», ООО СЗ «Березовая роща», ООО СЗ «Стром», ООО СЗ «Информресурс» и другие. По данным kartoteka.ru, совладельцами и директорами этих компаний являются Роман Бирюков, Алексей Перевозчиков и Владимир Семенов. Сейчас компания строит пять домов: «Фридом» (ул. Беляева, 61в), «Рефреш» (ул. Черниговская, 9), «Брайт Лайф» (ул. Красных Командиров, 7), а также и комплекс prime-класса «Atrium Park» (ул. Монастырская, 181).