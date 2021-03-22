Авиабилеты из Перми за границу подорожали на 27%

Средний чек на авиаперелет из Перми за рубеж вырос на 27%. Такие данные приводит аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру. Анализировались билеты, оформленные для вылета с 1 января по 31 мая. В указанный период этого года средняя цена на билет из Большого Савино за границу — 14 991 руб., в этот же период 2020-го она составляла 11 797 руб.

Наиболее популярны у путешественников из Перми сейчас страны ближнего зарубежья, также востребованным направлением для отдыха стал Стамбул. «При этом стоит понимать, что спрос на зарубежные направления по-прежнему остается очень низким, и большинство путешественников сейчас отдают предпочтение внутреннему туризму», — отметили в Туту.ру.

Средняя цена на перелеты из столицы Прикамья по России, наоборот, снизилась на 7%, и составляет 5 450 руб. за билет в одну сторону (в 2020 году — 5 882 руб.).