Росфинмониторинг сообщил о новом варианте «теневой инкассации»

Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс в 2020 году выявил новую схему обналичивания денег через продажу неинкассированной выручки, сообщает газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы. По этой схеме фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая при этом наличные деньги.

По сообщению службы, в прошлом году было выявлено участие в схеме предприятий общепита и торговли. В бюллетене указано, что чаще всего схемой пользуются компании с большим оборотом наличных: торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки.

Схема не получила широкого распространения, заявил «Известиям» представитель Росфинмониторинга. По его словам, информация о подобных операциях была оперативно доведена до банков, и те в большинстве случаев отказывали в обслуживании участникам схем. «Уже в первом квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций»,— сообщил он.