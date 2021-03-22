ЕСПЧ расставил приоритеты

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) изменил систему приоритетного рассмотрения дел. Теперь суд намерен быстрее выносить решения по «оказывающим влияние» делам. Чтобы жалоба попала в эту категорию, она должна касаться вопросов «изменения или уточнения международного или внутреннего законодательства». ЕСПЧ объявил, что может также учитывать, насколько широко дело освещалось в национальных СМИ, а также его «политическую чувствительность». Опрошенные “Ъ” эксперты называют это решение логичным, но опасаются, что оно даст повод говорить о «политизированности» Европейского суда.

ЕСПЧ давно пытается решить проблему собственной загруженности и повысить скорость рассмотрения дел. С 2009 года он распределяет жалобы по семи категориями: от самых неотложных (категория I) до наименее важных (VII). «Категория показывает, насколько важный вопрос поднимает жалоба, как быстро ею начнут заниматься, сколько судей будут рассматривать и по какой процедуре»,— рассказала “Ъ” юрист ПЦ «Мемориал» (внесен в реестр так называемых иностранных агентов) Татьяна Глушкова. Она подчеркивает, что жалоба из категории I вовсе не обязательно рассматривается быстрее остальных: «Решения о неприемлемости выносятся, как правило, довольно быстро, а сам текст решения состоит из одного абзаца».

В итоге суду действительно удалось сократить общее число жалоб, ожидающих рассмотрения,— со 160 тыс. в 2011 году до 65 тыс. Но это было сделано в основном за счет неприемлемых либо «типовых» дел, говорит госпожа Глушкова. А количество жалоб, «которые поднимают достаточно серьезные и неповторяющиеся вопросы», увеличивается. В 2020 году в «листе ожидания» на рассмотрение Палатой или Большой палатой ЕСПЧ «подвисли» 20 тыс. жалоб, а в 2021 году — уже 23 тыс. При этом за весь 2020 год ЕСПЧ разобрался всего с 544 такими делами.

В 2021 году суд подсчитал, что 17,8 тыс. из «зависших» жалоб относятся к категории IV. «Дела этой категории не касаются права на жизнь, запрета пыток или лишения свободы, поэтому ЕСПЧ не относит их к срочным,— пояснила Татьяна Глушкова.— Но они не являются предметом устоявшейся практики суда, поэтому рассмотрение занимает пять-шесть лет». 17 марта 2021 года председатель ЕСПЧ Роберт Спано назвал эту ситуацию «неприемлемой». Для решения проблемы суд выделит в категории IV отдельную группу «оказывающих влияние» дел (англ. impact). Вместе с делами категорий I–III их рассмотрят палаты суда, что должно ускорить срок. Остальные жалобы категории IV перейдут комитету из трех судей, а постановления по ним будут краткими.

Чтобы жалоба попала в список «оказывающих влияние», она должна соответствовать одному из трех критериев. Разрешение дела «может привести к изменению или уточнению международного или внутреннего законодательства или практики». Также дело может касаться «моральных или социальных вопросов» либо «новой или значимой проблемы в области прав человека». Если дело попадает в одну из этих категорий, ЕСПЧ может принять во внимание, насколько широко оно освещалось в СМИ внутри страны, а также его «политическую чувствительность». В качестве примеров Роберт Спано назвал дела, поднимающие вопросы верховенства права или независимости судебной власти; дела, связанные с пандемией; дела, касающиеся защиты окружающей среды, проблем разжигания ненависти или принципов демократического управления. По предварительной оценке, сейчас в «листе ожидания» ЕСПЧ около 650 «оказывающих влияние» дел.

«Суд прямо сообщил, что хочет посвящать как можно больше ресурсов тому, ради чего он и был создан: установлению стандартов прав человека в Европе, быстрому разрешению новых вопросов в этой области и, по возможности, предотвращению закрепления национального законодательства и практик, не соответствующих Конвенции о правах человека,— считает Татьяна Глушкова.— И напротив, как можно меньше ресурсов ЕСПЧ хотел бы посвящать повторению того, что многократно сказано ранее. Нельзя забывать: львиная доля ответственности за то, что суд в принципе вынужден заниматься решением этого вопроса, лежит на нашей стране — на дисфункциональности ее судебной системы и нежелании исполнять сотни уже вынесенных постановлений ЕСПЧ». Напомним, в январе 2020 года “Ъ” рассказывал об исследовании Института права и публичной политики о том, как исполняются в России постановления ЕСПЧ. Как оказалось, примерно 62% всех вынесенных с 1998 года постановлений «ожидают исполнения», и часть из них никогда не будут исполнены Россией, считают авторы исследования.

«Прямое упоминание того, что "политическая чувствительность" имеет значение для приоритета дела, может обернуться риторикой о "политизированности" Европейского суда в тех странах, которые, как и Россия, не слишком любят исполнять постановления ЕСПЧ,— говорит госпожа Глушкова.— На самом деле это не так: первичным является соответствие хотя бы одному из трех критериев, а политическое значение дела выступает лишь дополнительным фактором». При этом она подчеркивает, что недостаточно четкое описание критериев для «дел, оказывающих влияние» и непрозрачность разграничения по категориям «могут в отдельных случаях вызывать вопросы». Также остается неясным, как суд будет поступать с делами, которые явно имеют политическое значение, но не поднимают никаких новых юридических вопросов, говорит эксперт.

«Нужно понимать, что ЕСПЧ видит свою роль не в том, чтобы выносить сотни однотипных постановлений по жалобам. Ведь не просто так он называется "Совестью Европы",— говорит адвокат Александр Передрук.— Он задает минимальные стандарты в области прав человека, которые должны существовать как минимум на территории 47 европейских государств. Его задача — зажигать сигнальный огонь, когда права человека нарушаются. Сообщать о системных проблемах в конкретном государстве и одновременно показывать всем странам-участницам Совета Европы, что с этой конкретной проблемой всем нужно бороться». Адвокат считает, что выделение «оказывающих влияние» жалоб укладывается в эту концепцию и позволит государствам-участникам менять свою правовую систему или практику применения законов.

«С одной стороны, решения станут выноситься быстрее, и их не надо будет ждать годами. Но, скорее всего, еще больше жалоб будут признавать неприемлемыми,— считает адвокат Анна Ставицкая.— Грубо говоря, ЕСПЧ будет концентрироваться на "важных" жалобах — тех, которые с точки зрения суда смогут повлиять на улучшение правосудия в странах Европы. А ведь для обычного гражданина его конкретное дело и есть самое важное».

Александр Черных, Мария Литвинова