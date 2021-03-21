Важные инициативы для улучшения жизни

Итоги всероссийского конкурса «Марафон идей» (18+) партии «Новые люди» подвели в Ижевске. Желающие смогли предложить свои проекты, направленные на улучшение жизни и развитие родного города или региона. Лучшие идеи теперь могут быть воплощены, победители получили финансы на реализацию своих проектов. Тем временем, партия запустила еще один амбициозный проект для молодежи.

Прием заявок на участие в конкурсе «Марафон идей», организованном партией «Новые люди», начался 12 февраля 2021 года. Его целью было собрать предложения жителей разных регионов страны по изменению жизни к лучшему. «Этот марафон был создан для того, чтобы сравнить идеи экспертов партии, которые собственно и формируют программу, с теми идеями, которые есть у людей. Когда вы читаете несколько сотен заявок, например, от Удмуртии, вы начинаете лучше понимать людей, которые здесь живут, и существующие в регионе проблемы. Для нас это то, с чем мы будем работать. Это важная информация, которую мы будем использовать при формировании программы партии к выборам в Госдуму. Ведь кроме нас никто не придумает, как менять нашу страну»,— заявил в Ижевске глава центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Всего за месяц из 65 регионов России поступило более 15 тысяч заявок. В основном участие в конкурсе решили принять молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет до 35 лет. Самой взрослой участнице конкурса – 75 лет. Это пенсионерка из Оренбурга. Самому молодому участнику, выпускнику колледжа из Владивостока – 18 лет.

От Удмуртии на «Марафон идей» поступило 386 заявок. 10 проектов, которые касаются решения наиболее острых проблем республики, отобрали в центральном штабе партии «Новые люди» в Москве. Они связаны с вопросами благоустройства Ижевска, образования, качественных изменений жизни.

Сергей Чудаев Фото: Партия "Новые люди"

«Безусловно, все ребята — большие молодцы. Хотелось бы поблагодарить каждого, кто отнесся с таким большим рвением и предоставил качественно проработанные идеи. Это большой шаг для Удмуртии, когда молодые, и не только, люди, в прямом смысле слова новые люди предлагают варианты решения проблем, стараются быть небезучастными и делать что-то полезное для республики»,— отметил секретарь совета регионального отделения партии «Новые люди» Сергей Чудаев.

Финалистам конкурса в Удмуртии предложили презентовать свои проекты перед экспертным жюри. В его состав включили главу центрального исполнительного комитета партии «Новые люди» Владислава Даванкова, секретаря совета регионального отделения партии Сергея Чудаева, руководителя направления «Комитеты» партии Богдана Килина, а также известного ижевского блогера Юлию Нуриеву.

Проекты были представлены очень разные. Так, Людмила Кунилова предложила запустить сеть диетических столовых или фитнес-кафе для детей и подростков с витаминизированным меню. Александр Обухов готов создать музей-мастерскую промышленных предприятий поселка Игра, проект направлен на популяризацию рабочих специальностей у молодежи. Благоустроить и привести в порядок подземный переход около УдГУ предложил Дмитрий Кривошеин.

Впечатлила жюри презентация можгинки Анастасии Кузнецовой. Она представила проект «Космодром детства». Ее идея состоит в организации детской познавательной площадки с космической тематикой с применением инновационного игрового оборудования, созданием мини-планетария под открытым небом, где дети смогут наглядно и интересно познакомиться с космонавтикой. В итоге, ее «Космодром» стал одним из трех победивших проектов. «Очень приятно, что есть люди, которым небезразлична судьба дома, своей родины. Я сама была в Можге много раз и мне больно смотреть на то, что детям негде гулять. Площадка-планетарий станет отличным стартапом, и в дальнейшем франшизой»,— подчеркнула Юлия Нуриева, вручая победительнице грант на 100 тыс. руб.

Аналогичную премию получил автор инициативы по увеличению количества урн в Сарапуле Артур Хрулев. По его мнению, это поможет сделать город гораздо чище.

«Надеемся, что это будет начальной инициативой, которую поддержат люди. Мы поможем с обращениями в администрацию с тем, чтобы проект масштабировать и решить хотя бы эту проблему в городе»,— прокомментировал Владислав Даванков.

Также финансы на реализацию своей идеи получил Дмитрий Ямшанов. Он хочет провести работы по очистке пруда в его родном селе Ува-Тукля, чтобы предотвратить его дальнейшее захламление и вновь сделать его хорошим местом отдыха местных жителей.

Отметили судьи и проект Андрея Кочурова «ТикТок Ижевска». Идея заключается в объединении разной молодежи для производства видеороликов о ярких и интересных жителях города, поднимать наиболее актуальные темы и показывать Ижевск во всей красе.

Фото: Партия "Новые люди"

«Мне всегда очень нравятся проекты, которые связаны с гостеприимством города, которые рассказывают о своем родном крае. И такие проекты очень приветствуются в партии. Так, Алексей Нечаев (председатель партии «Новые люди». – “Ъ”) как раз сегодня встречался с ведущими тиктокерами России и продюсерами для развития этого направления. Да, «ТикТок Ижевска» мы не поддержим финансово, но поможем в его продвижении, ведь важно не только создать такой канал, но и сделать его популярным»,— рассказал Владислав Даванков.

Организаторы «Марафона идей» отметили, что многие инициативы жителей Удмуртии, касаются ответственности местных органов власти. Эти проблемы вполне могли бы решить чиновники, однако пока они остаются актуальными, волнуют людей.

Владислав Даванков Фото: Партия "Новые люди"

«Почему-то люди с проектами идут именно к нам. Этим конкурсом мы хотим обратить внимание на эти проблемы еще раз. Мы покажем, что готовы вкладывать в решения ресурсы, готовы вкладывать свое время, привлекать экспертов, активистов, чтобы менять города, решая проблемы людей»,— подытожил Владислав Даванков.

«Марафон идей» завершился, однако партия «Новые люди» уже объявила о старте еще одного яркого и амбициозного проекта. В политическом реалити-шоу #ДебатыКандидаты лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 млн руб. Интересно, что основным условием для участников является отсутствие любого политического опыта. Проект в том числе призван стать образовательной площадкой, для конкурсантов проведут тренинги по развитию персонального имиджа и публичным выступлениям. А в качестве лекторов выступят известные блогеры, политтехнологи и другие представители медиа. Все это поможет стать настоящим политиком людям без политического опыта.