ЦСКА обыграл «Локомотив» в третьем матче и повел в серии плей-офф КХЛ

21 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» на своем льду в третьем матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принимал столичный ЦСКА. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев, которые добились успеха в овертайме.

Армейцы открыли счет в матче на 11-й минуте первого периода. Шайбу в ворота железнодорожников забросил Константин Окулов. Во второй двадцатиминутке счет не изменился. На пятой минуте третьего периода «Локомотив» сравнял счет. Шайбу забросил Павел Тютнев. До конца основного времени счет не изменился, и игра перешла в овертайм, в котором удачливее оказались армейцы. Победную шайбу забросил Антон Слепышев.

В серии матчей до четырех побед со счетом 2:1 ведет ЦСКА. В первой игре, которая состоялся 17 марта, в Москве, сильнее был «Локомотив», выигравший со счетом 2:0. Вторую встречу 19 марта в Москве выиграли армейцы со счетом 4:1. Четвертый матч серии состоится 23 марта в Ярославле. Дополнительные матчи назначены на 25 марта в Москве, 27 марта в Ярославле и на 29 марта в Москве.

Антон Антонов