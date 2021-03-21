В Казани прошла акция в защиту татар в Башкирии

Союз татарской молодежи «Азатлык» провел одиночные пикеты на улице Баумана в Казани. Один из активистов вышел с плакатом «Татарстан, защити права 1,5 млн татар в Башкортостане».

«Скоро предстоит перепись, и мы опасаемся что татар вновь будут переписывать башкирами, как это уже было ранее. Поэтому, мы требуем от властей республики, согласно 14 статье Конституции более активно поддерживать татар за пределами республик»,— рассказал «Ъ-Казань» лидер союза Наиль Набиуллин.

Также прошел пикет с требованием вернуть обязательное изучение татарского языка в школах. Активисты «Азатлыка» раздали прохожим около 5 тыс. ленточек с флагом Татарстана в память о референдуме 1992 года, который прошел 21 марта. Напомним, тогда более 61% участников плебисцита проголосовали ха то, что «Татарстан является субъектом международного права и строит свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"