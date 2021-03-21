«Звезда» обыграла раменский «Сатурн»

Пермяки продолжают сбор под Новороссийском. В воскресенье подопечные Рустема Хузина провели контрольный матч с «Сатурном» из Раменского.

Пермской команде удалось одержать вверх над одним из лидеров группы «3» ПФЛ — Игра состоялась в поселке Абрау-Дюрсо и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 20-й минуте встречи забил капитан пермяков Евгений Тюкалов.

Напомним, ранее «Звезда» в рамках новороссийского сбора сыграла вничью с димитровградской «Ладой» (1:1) и обыграла ногинское «Знамя» (2:1).