Пермские дилеры начали продажи Lada в Ставрополе и Омске

Пермский бизнесмен Евгений Ляндаев купил актив в Ставрополе. По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Ляндаев теперь является единственным учредителем ООО «Вершина-Лада» официального дилера Lada — в городе.

ООО «Вершина-Лада» зарегистрировано в 2009 году. Выручка в 2019 году — 271,6 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб. С момента основания компания принадлежала Самандару Мусаеву, он же являлся ее генеральным директором. После смены собственника общество возглавил Артем Кононов, который руководит пермскими ООО «Авто-Кама», «7 Авто», «Автопрестиж-Сервис» и «Автопрестиж-Полюс».

Напомним, отец Евгения Ляндаева, Вячеслав Ляндаев, развивает пермский автохолдинг «Автопрестиж» (Mitsubishi, Chevrolet Niva, Ravon, DFM, Isuzu).

Продажи Lada в другом городе недавно запустил еще один пермский дилер. ООО «Эксперт Авто», реализующее автомобили бренда в Перми и Чернушке, открыло третий филиал — в Омске. По информации на сайте компании, автоцентр получил название по аналогии с салонами в Прикамье — «Лада Центр Омск».