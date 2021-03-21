В отношении головной компании холдинга «Гипсополимер» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Прикамская гипсовая компания» (ПГК) о признании ОАО «Гипсополимер» несостоятельным. В отношении ОАО введена процедура наблюдения. Временным управляющим компании утвержден Дмитрий Салуквадзе. Слушание по делу назначено на 15 июня.

Напомним, с заявлением о признании ОАО «Гипсополимер» банкротом ПГК обратилась осенью 2020 года. Заявитель требует взыскать с «Гипсополимера» 462,3 тыс. руб., из них — 442,7 тыс. руб. основного долга, 13,5 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 6 тыс. руб. расходов по оплате государственной пошлины. Как указано в материалах дела, задолженность сформировалась по договору подряда от 2015 года на рекультивацию земельных участков в Чумкасском карьере. Требования ПГК решено включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника.

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что акционеры ОАО «Гипсополимер» планировали добровольно ликвидировать общество. Тогда источник, близкий к владельцам компании, пояснил, что речь идет о ликвидации давно не функционирующего юрлица — все производственные мощности сосредоточены в других компаниях.

«Гипсополимер» выпускает штукатурки, шпатлевки, гипсовые строительные плиты, монтажные составы и прочее. Основное предприятие с 2015 года не ведет финансово-хозяйственную деятельность. Сегодня производство осуществляет ПГК, реализацией товаров занимается ООО «ТД „ПГК“», управляет всей группой ООО «УК „Гипсополимер“».

Отметим, 25% акций ОАО «Гипсополимер» принадлежит известной немецкой компании Knauf Gips KG (входит в группу Knauf), специализирующейся на производстве стройматериалов. Предприятия начали сотрудничество в середине 1990-х годов. Однако с начала 2000-х между «Кнауфом» и основными акционерами «Гипсополимера» идет корпоративный конфликт. У компаний не раз возникали споры из-за общих сделок. Позже немецкий производитель заявлял, что «Гипсополимер» незаконно выпускает продукцию под его брендом. В 2015 году «Кнауф» пытался добиться запрета на использование «Гипсополимером» его товарного знака через арбитражный суд Пермского края, но это не дало результатов. Руководство холдинга «Гипсополимер» считало, что иск в суд — проявление недобросовестной конкуренции. В компании полагали, что таким образом «Кнауф» пытался добиться приостановки деятельности «Гипсополимера» и его ухода с рынка.