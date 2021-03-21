Ярославский «Буревестник» вышел в плей-офф баскетбольной Суперлиги 1

Ярославский баскетбольный клуб «Буревестник» завершил регулярный чемпионат первого дивизиона Суперлиги 1 на восьмом месте и получил право участвовать в плей-офф чемпионата. Всего в плей-офф выходят восемь команд из 14, участвующих в чемпионате.

Соперником ярославской команды в 1/4 финала плей-офф будет победитель регулярного чемпионата команда «Самара». Победитель будет выявлен в серии матчей до трех побед.

Первые два матча команд состоятся 26 и 28 марта в Самаре. Третья игра пройдет в Ярославле 31 марта. Если победитель не определится в трех матчах, четвертый также пройдет в Ярославле 2 апреля. В случае необходимости пятая игра будет проходить в Самаре.

В регулярном чемпионате команды провели две встречи в которых сильнее оказались баскетболисты «Самары». В первом матче в Самаре 4 ноября 2020 года «Буревестник» проиграл со счетом 70:117. Во втором матче в Ярославле 25 января «Буревестник» уступил со счетом 78:90.

Антон Антонов