В Тюмени запретили продавать алкоголь в праздничные дни

Администрация Тюмени запретила розничную продажу алкоголя в день празднования последнего звонка (20 мая), Дня молодежи (26 июня) и Дня города (31 июля), следует из постановления мэра Руслана Кухарука.

Алкоголь в эти дни будет продаваться только в заведениях общественного питания, но не навынос. Нарушение этого требования грозит владельцам штрафом до 100 тыс. руб.

В 2021 году в регионе, согласно постановлению правительства, также запрещена продажа алкоголя 1 и 9 Мая, в День России (12 июня), в День знаний (1 сентября) и в День народного единства (4 ноября).