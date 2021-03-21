Санаторий «Парус» выиграл тендер на 1,9 млн рублей на организацию отдыха детей с инвалидностью

Анапский санаторий «Парус» стал единственным участником и победителем электронного аукциона и стал исполнителем по госконтракту на оказание услуг по организации санаторного лечения для детей с инвалидностью. Заказчиком является Ямало-Ненецкое региональное отделение ФСС РФ, сумма контракта составляет 1,9 млн руб., работы будут финансироваться из федерального бюджета.

Согласно условиям контракта, санаторию «Парус» в период с мая по сентябрь 2021 года предстоит принять, разместить и обеспечить санаторными услугами детей с различными отклонениям от здоровья и сопровождающих их лиц по 68 путевкам в течение 21 дня (1428 койко-дней). Оздоровление будет проводится по направлениям травматологии, ортопедии, кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и неврологии.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Санаторий «Парус» было зарегистрировано в Анапе в 2006 году, должность директора занимает Анатолий Федоров, на предприятии работают 169 человек. В 2020 году выручка санатория составила 268,4 млн руб., предприятие понесло убытки на 20 млн руб., чистые активы составляют 56 млн руб.

Ольга Логинова