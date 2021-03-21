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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежские следователи заинтересовались срывом строительства ФАПов

СУ СКР по Воронежской области проводит доследственную проверку информации СМИ об отсутствии в нескольких поселках региона условий для оказания квалифицированной медицинской помощи, сообщили в ведомстве.

Там пояснили, что проверка проводится по поручению председателя СК Александра Бастрыкина. В конце прошлой недели в одном из федеральных телеканалов вышел сюжет о проблемах с фельдшерскими пунктами в 12 населенных пунктах. Как оказалось, подрядчик не справился с контрактом на строительство медпунктов, в результате чего жителям одно их поселков оказывают помощь в ветхом здании.

В рамках доследственной проверки СКР допросит должностных лиц органов власти, представителей организации-застройщика, а также сельских жителей. Следователи подчеркнули, что дадут правовую оценку действиям руководителя подрядчика на предмет злоупотребления полномочиями и проверят факты возможного ненадлежащего исполнения обязанностей чиновниками.

В местном облздраве подтвердили, что строительство медицинских объектов в 12 районах было приостановлено «по объективным причинам» – подрядчик ООО «Альфа-Гарант» не смог полностью выполнить условия контракта из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. По словам чиновников, деньги сохранены, а сейчас идет поиск новых подрядчиков для объектов. В департаменте уверены, что временная задержка строительства упомянутых ФАПов и амбулаторий никак не влияет на оказание медицинской помощи жителям этих населенных пунктов. Везде есть действующие медицинские подразделения, сотрудники которых лечат граждан, выдают льготные лекарства, вакцинируют, выходят на вызовы.

Сергей Толмачев


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