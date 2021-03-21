Полномочия главы Рыбинска Дениса Добрякова продлили на полгода

В марте 2021 года должен был закончиться срок полномочий главы города Рыбинска Ярославской области Дениса Добрякова. Он был избран на эту должность на пятилетний срок 21 марта 2016 года, и вступил в должность 25 марта 2016 года. Однако избирательная комиссия Ярославской области приняла решение провести выборы главы Рыбинска в единый день голосования 19 сентября 2021 года, в единый день голосования, когда будут проходить выборы депутатов Госдумы.

Уполномоченный по информационной и внутренней политике администрации Рыбинска Светлана Израйлева рассказала сетевому изданию «Рыбинский дневник. День за днем», что Денис Добряков сохранит полномочия главы города до вступления в должность нового руководителя города, который будет избран на сентябрьских выборах.

«Глава останется главой без всяких приставок и аббревиатур, как это предусмотрено законом. Согласно абзацу 2 ч. 3 ст. 40 ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ч 4 ст. 30 Устава городского округа Рыбинск, полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы»,— цитирует «Рыбинский вестник» госпожу Израйлеву.

По словам Светланы Израйлевой, сейчас Денис Добряков находится в очередном отпуске, который продлится до 27 марта. На время его отпуска исполнение обязанностей главы города временно возложено на первого заместителя главы Михаила Быкова.

В настоящее время город Рыбинск является единственным городом в Ярославской области, где главу выбирают путем прямого голосования жителей.

Алла Чижова