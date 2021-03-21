На ремонт тротуарной плитки в Лазаревском районе Сочи израсходуют 7,7 млн рублей

По результатам открытых электронных торгов по госконтракту с администрацией Лазаревского внутригородского района Сочи подрядчиком выбрали ООО «ВН». Победитель торгов выиграл с предложением наименьшей цены в ходе аукциона на понижение, итоговая стоимость контракта составила 7,7 млн руб., стартовая – 9,2 млн руб.

В рамках контракта подрядчику предстоит заменить более тысячи бетонных бортовых камней, 4,2 тыс. кв.м брусчатки, 40 кв.м тактильной плитки и обустроить тротуары на улицах Белинского, Победы, Октябрьской, Одоевского, Добролюбова, Тихомирова и Павлова.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВН» зарегистрировано в Сочи в 2017 году, относится к микропредприятиям, средняя численность сотрудников – 1 человек, должность директора занимает Надя Гиносян. Основным видом деятельности для компании является ресторанное обслуживание. Выручка в 2020 году составила 44 млн руб., чистая прибыль – 37,6 млн руб., чистые активы – 35 млн руб. Компания является исполнителем по четырем государственным контрактам на общую сумму 9,9 млн руб.

Ольга Логинова