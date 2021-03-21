Прокуратура проверяет ГОК под Белгородом после пожара на шахте

Прокуратура Белгородской области начала проверку после пожара в шахте Яковлевского ГОКа (принадлежит «Северстали»), сообщили в ведомстве. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности.

Сегодня утром в шахте Яковлевского ГОКа загорелась транспортировочная лента проходческого комбайна. В результате происшествия из шахты были эвакуированы 277 рабочих. На место направили два отделения военизированной горноспасательной части, дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей и специализированной пожарно-спасательной части. Работа предприятия остановлена, выясняются причины произошедшего.

По данным регионального правительства, пострадавших нет, никто из шахтеров не обращался за медицинской помощью. Под землей продолжают находиться девять специалистов горно-спасательной службы.

Сергей Толмачев