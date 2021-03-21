В Татарстане выявили 46 новых случаев коронавируса

В Татарстане к 21 марта зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. Из них 13 человек госпитализировали, сообщает пресс-служба Минздрава.

В результате число инфицированных коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 19 021 человек.

В том числе в Казани за последние сутки зарегистрировано 11 случаев, в Набережных Челнах – шесть, в Зеленодольском районе – семь, в Азанакаевском и Нижнекамском районах — по четыре, в Тукаевском — три, еще в девяти районах республики —- по 1-2 случая.

За весь период в республике излечились 15 790 человек, в том числе 31 за минувшие сутки. Умерли 398 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"