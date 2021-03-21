Испания экстрадировала в Россию экс-чиновника, обвиняемого в превышении полномочий

В Россию из Испании экстрадировали бывшего начальника Федерального управления автомобильных дорог «Волга» Сергея Гаврилова, сообщается на сайте МВД. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Кроме того, в 2015 году его приговорили к четырем годам тюрьмы за пособничество мошенничеству по статьям 33, 159 и 285 УК РФ, однако он не явился на оглашение приговора и его объявили в международный розыск.

«В период с 2011 по 2013 год злоумышленник, действуя из корыстных побуждений и используя свои служебные полномочия, способствовал хищению мошенническим путем более 100 млн руб. Данные денежные средства предназначались для реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Чувашии»,— сообщила пресс-служба ведомства.

По делу о превышении должностных полномочий Гаврилова подозревают в неправомерной выдаче разрешения на капитальное строительство на участке, принадлежавшем другому юрлицу.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России» Гаврилова экстрадировали в Москву.