КРПК заинтересовалась развитием водной инфраструктуры и судостроения в регионе

Рабочая группа по развитию водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры на территории Пермского края изменила свой состав. На этой неделе губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о включении в нее гендиректора АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) Алексея Буракова и директора КРПК по коммерции Максима Родинова.

КРПК — организация, созданная в целях содействия развитию региональной экономики путем разработки инфраструктурных проектов, привлечения инвестиций для последующей реализации данных проектов. Единственный акционер КРПК — Пермский край в лице министерства строительства и архитектуры Пермского края. В настоящий момент корпорация сосредоточена на строительстве микрорайона Любимов в Березниках. Ранее пресс-служба организации сообщала, что сейчас на уровне края прорабатываются варианты дальнейшего развития КРПК после завершение этого проекта и ее трансформации из девелопера в инвесткомпанию. Концепцию планируется представить июне.

Отметим, в ноябре 2020 года региональный минтранс, Корпорация развития Пермского края и АО «Холдинговая компания „Ак Барс“» (Республика Татарстан) подписали трехстороннее соглашение о развитии судостроительного комплекса в Прикамье.

Этим же указом в состав рабочей группы было включено еще трое новых лиц: член правления нижегородского АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» Сергей Королев, руководитель ФБУ«Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация “Камводпуть”») Сергей Сергеев и главный специалист отдела железнодорожного, водного, воздушного транспорта краевого минтранса Анастасия Старкова (вместо занимающей аналогичную должность в министресве Юлии Малых).

Рабочая группа по развитию водного транспорта создана краевыми властями в январе этого года. По данным “Ъ-Прикамье”, основной целью создания рабочей группы является строительство водной транспортной инфраструктуры — причалов, заправок и прочего. В состав группы входят также глава региона, ряд чиновников разного уровня, а также представители сферы водных перевозок и промышленных предприятий: председатель совета директоров ПАО «Судоходная компания „Камское речное пароходство“» (КРП) Михаил Антонов, гендиректор АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев, руководитель ООО «ПНППК — Морская электроника» Сергей Багаринов, зам¬гендиректора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы» Александр Иноземцев и другие.