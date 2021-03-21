Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений запустил свой Telegram-канал

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Куоьберг) запустил свой Telegram-канал. В приветственном видео он пояснил, что канал будет посвящен «жизни церкви на екатеринбургской земле».

«Мне бы хотелось рассказывать здесь об уральских святых, об исторических событиях и просто об интересных местах Урала, а также освещать актуальные события современной жизни от первого лица и отвечать на вызовы современности, соотнося эти вызовы с тем, что уже было ранее в истории церкви, Урала, страны и мира. Взгляд на эти события будет изнутри — это не взгляд блогера, журналиста, не историка или полемиста. Это взгляд сына церкви, любящего свою добрую мать, любящего свою паству, свою Родину, свой народ. И это взгляд изнутри и с любовью. Надеюсь, что наши встречи будут интересны — взаимно — и полезны. С Божьей помощью и в добрый путь», — обратился к подписчикам митрополит.

Отметим, что свой Telegram-канал есть и у Екатеринбургской епархии.

Напомним, митрополит Евгений возглавил Екатеринбургскую епархию в декабре 2020 года. Бывший митрополит Кирилл, в свою очередь, был назначен главой Татарстанской митрополии. Он возглавлял Екатеринбургскую епархию с октября 2011 года.

Подробнее о новом главе Екатеринбургской епархии — в материале “Ъ-Урал” «Церковь перетасовала митрополитов».