Обозреватель “Ъ FM” Настя Ройзман рассказывает, какую задачу ставили перед собой авторы спектакля, посвященного Виктору Цою, и чья выставка займет пространства театра «Современник».

«Современник» превратится в территорию Виктора Цоя. В театре на Чистых прудах премьера — спектакль «Живой», посвященный знаменитому рок-музыканту. Отрывки из дневников и писем его друзей и жены перемежаются с любимыми песнями целого поколения. На сцене звучат как малоизвестные композиции группы «Кино», так и такие хиты, как «Перемен».

Авторы проекта не стремятся за полтора часа рассказать историю жизни Виктора Цоя — биография здесь фрагментарна. Их задача, скорее, проникнуть в тайну поэта и музыканта, осмыслить, сколько еще он мог рассказать, не погибни в тот страшный августовский вечер 1990 года.

В постановке задействованы молодые артисты; играет Варвара Шмыкова, известная многим по сериалу «Чики». На сцене много танцуют, трясут головами, поют хором под гитару. Ощущение будто попал на пару десятилетий назад: тебе снова 18, ты снова на чьей-то кухне голосишь про пачку сигарет или «Звезду по имени Солнце».

Другие пространства театра на время займет выставка, исследующая феномен Цоя. Ее участники — молодые художники из четырех ведущих московских арт-школ. Созданные ими работы будут демонстрироваться в течение трех недель и станут логичным продолжением спектакля.