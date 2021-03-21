Ярославские власти нашли 11 млн рублей на ремонт томографа в Переславской ЦРБ

В Переславской ЦРБ Ярославской области будет отремонтирован сломавшийся в начале марта единственный в больнице аппарат компьютерной томографии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам губернатора области Дмитрия Миронова, необходимые для восстановления томографа средства в размере более 11 млн руб. были найдены из внебюджетных источников.

В сообщении отмечается, что в ЦРБ компьютерный томограф использовался для проведения диагностических исследований пострадавшим в ДТП. Как рассказал глава региона, во время поломки томографа, эту задачу выполнял рентген.

«Тем не менее, мы все прекрасно понимаем, что КТ – это более точная и детальная диагностика, поэтому приложили все силы для поиска возможностей отремонтировать его. Хотелось бы поблагодарить предпринимательское сообщество, которое в очередной раз протянуло руку помощи и особенно предприятие “ПолиЭр”. Это яркий пример взаимодействия и конструктивного диалога власти и бизнеса»,— отметил господин Миронов.

Ранее сообщалось, что в Переславской центральной больнице у единственного компьютерного томографа вышла из строя рентгеновская трубка, которая требует полной замены.

Алла Чижова