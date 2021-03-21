В Тюменской области коронавирусом заразились еще 74 человека

За минувшие сутки в Тюменской области подтвердили 74 случая заражения коронавирусом (накануне суточный прирост составлял 76 заболевших). На 21 марта в регионе зафиксировано 32 960 случаев заболевания, сообщил оперштаб области. С начала пандемии от коронавируса вылечились 31 036 пациентов, скончались 349 человек. На сегодняшний день 19 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Режим самоизоляции в Тюменской области для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями продлен до 28 марта. На начало марта более 41 тыс. жителей региона поставили первый компонент вакцины от COVID-19, 21,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

Отметим, что в России число заразившихся коронавирусом снижается третий день подряд. За последние сутки в 85 регионах зарегистрировано 9 299 новых случаев (накануне суточный прирост составлял 9 632). Общее число заразившихся достигло 4 456 869. Умер за последние сутки 371 человек, всего за время пандемии — 95 030. Выздоровели за весь период 4 069 395 пациентов.