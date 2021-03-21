Рыбинский «Вымпел» построил самый большой в истории завода корабль

В городе Рыбинске Ярославской области на судостроительном заводе «Вымпел» построили самый большой в истории предприятия корабль, сообщили в пресс-службе предприятия. В сообщении отмечается, что морской транспорт вооружения, получивший название «Геннадий Дмитриев», строился по заказу Министерства обороны России.

Длина судна 77 м, ширина - 16 м, высота - 14 м. Вес судна 2 тыс. т. Это самый большой корабль за всю историю рыбинского судостроительного завода «Вымпел». Выкатка военного корабля из эллинга на открытый стапель состоялась 19 марта.

В пресс-службе рассказали, что «Геннадий Дмитриев» предназначен для приема, хранения и транспортировки боеприпасов подводным лодкам и надводным кораблям. Морской транспорт вооружения будет нести службу на Черноморском флоте. У рыбинского завода контракт с Минобороны РФ на постройку двух таких кораблей.

Строительство судна началось 5 мая 2015 года. По словам начальника группы по связям с общественностью предприятия «КБ "Вымпел"» Татьяны Герасимовой, корабль спроектирован с ледовыми усилениями корпуса, с двойным дном и двойными бортами, с носовым подруливающим устройством, двумя грузовыми трюмами, площадкой для перевозки грузов в контейнерах, с краном грузоподъемностью 20 т. На судне имеется носовая вертолетно-посадочная площадка.

Назван корабль в честь скончавшегося в 2016 году в возрасте 50 лет начальника отдела госприемки кораблей Главного командования Военно-Морского флота Геннадия Дмитриева.

Алла Чижова