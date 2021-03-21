На Ямале подтвердили 25 новых случаев коронавируса

В ЯНАО за прошедшие сутки зафиксировали 25 новых случаев заболевания COVID-19. На 21 марта в регионе зарегистрирован 37 751 случай заболевания, 36 218 человек выздоровели, 405 пациентов скончались. На сегодняшний день 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщил оперштаб округа. Там отметили, что за сутки было проведено 2 319 тестов на COVID-19, за весь период — 1 469 894.

Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 31 марта. Жители региона старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Эта мера не распространяется на тех, у кого есть сертификат о прививке или справка о наличии антител. В округе открыты 74 прививочных пункта в 13 муниципалитетах. С начала прививочной кампании вакцинировано уже около 25 тыс. ямальцев.

Отметим, что в России число заразившихся коронавирусом снижается третий день подряд. За последние сутки в России зарегистрировано 9 299 новых случаев, это на 3,46% меньше, чем накануне (9 632). Общее число заразившихся достигло 4 456 869. Умер за последние сутки 371 человек (накануне — 392), всего за время пандемии — 95 030. Выздоровели за весь период 4 069 395 пациентов.