В Ярославской области еще три человека умерли от коронавируса и 97 заболели

В Ярославской области за последние сутки зафиксировано еще три смерти от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. По данным оперштаба, в области за минувшие сутки было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. За это же время в регионе 71 человек выздоровел и выписан из больниц.

По данным на 21 марта всего на территории Ярославской области за период пандемии коронавирусна было зафиксировано выявлено 35177 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся коронавирусом 33707 человека выздоровели. 465 пациентов, заболевших COVID-19, скончались.

Антон Антонов