Мандат умершего депутата воронежской облдумы Виталия Круглика передали врачу

После смерти депутата Воронежской областной думы седьмого созыва и главы ООО УК «Продимекс-сахар» Виталия Круглика его мандат передали заместителю главного врача воронежской городской поликлиники №3 Ольге Резниковой. Об этом сообщили в облизбиркоме.

На прошедших осенью выборах госпожа Резникова баллотировалась в облдуму по партийному списку «Единой России». Ей 53 года, она окончила воронежский государственный медицинский институт, работает замглавврача по экспертизе временной нетрудоспособности в поликлинике №3.

Виталий Круглик умер в ноябре прошлого года в возрасте 62 лет. По словам собеседника “Ъ-Черноземье” в региональной власти, он перенес коронавирус. С 2009 года господин Круглик возглавлял ООО УК «Продимекс-Сахар» (управляет сахзаводами компании в Воронежской области).

Сергей Толмачев