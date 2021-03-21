В Краснодарском крае за сутки выявлено 123 новых случаев COVID-19

По данным оперативного штаба по коронавирусной инфекции, к утру 21 марта на Кубани зафиксировано 123 новых случаев заражения. Среди заболевших - 53 мужчины и 70 женщин в возрасте до 96 лет, в том числе - шестеро детей.

Лидером по заболеваемости остается краевая столица – здесь выявлено 30 случаев, 18 заболевших - в Сочи, в Новороссийске – восемь, в Мостовском районе – шесть. В Анапе, Армавире, Апшеронском, Гулькевичском, Динском и Ейском районах – по пять новых пациентов, в Геленджике и Кавказском районе - по четыре, Лабинском, Курганинском и Кореновском районах – по три, в Новопокровском, Усть-Лабинском и Северском районах - по двое. По одному жителю заболели в Горячем Ключе, Отрадненском, Туапсинском, Белоглинском, Павловском, Кущевском, и Успенском районах.

На сегодняшний день в больницах Краснодарского края проходят лечение 1027 человек, амбулаторно – 1915, 68 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. За последние сутки выздоровело 126 пациентов.

Ольга Логинова