В Петербурге за сутки выявили 881 новый случай COVID-19

За последние сутки в России выявлено 9 299 новых случаев коронавируса, из них в Петербурге — 881. В Ленинградской области COVID-19 подтвержден еще у 127 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

Только 12,0% пациентов с подтвержденным вирусом не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 722 жителей. За период с начала пандемии в городе выявили 386 980 случаев COVID-19, скончались 11 917 заболевших. Летальную статистику за сутки пополнили 37 новых случаев.