В Ярославле из-за аварии изменили маршрут трамвая №6

В Ярославле с 20 по 22 марта изменена схема движения трамваев маршрута №6, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. По информации пресс-службы, трамваи этого маршрута временно работают по изменённой схеме движения: улица Чкалова — кольцо Невского.

В сообщении говорится, что изменения произошли из-за повреждения участка трамвайно-троллейбусной линии на пересечении Ленинградского проспекте и улицы Блюхера. Отмечается, что повреждения произведены другим транспортным средством.

«Службой энергохозяйства “Яргоэлектротранс” выполняются восстановительные работы, необходима замена пересечения. Ориентировочный срок восстановления — в понедельник, 22 марта»,—сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Сетевое издание «Ярньюс» со ссылкой на «ЯрГЭТ» сообщает, что авария произошла ночью 20 марта у ТДЦ «Омега». Там проехал негабаритный транспорт и оборвал контактную сеть.

Алла Чижова