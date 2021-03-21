Число случаев COVID-19 в Прикамье превысило 50 тысяч

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Общее количество заболевших в регионе достигло 50 035 человек.

Из новых заболевших в регионе — 46 мужчин, 83 женщины. Среди зараженных 10 детей. Из взрослого населения — 13 человек в возрасте 15–29 лет, 23 человека — 30–49 лет, 50 человек — 50–64 лет и 33 человека старше 65 лет. Всем инфицированным назначено лечение, 40 пациентов проходят его в больницах, 89 заболевших — на дому. Круг контактировавших лиц определен.

За сутки зафиксировано также 9 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения заболевания от коронавируса в регионе скончалось 1890 человек.

Оправился от инфекции на сегодняшний день 44 081 житель Прикамья.