Кубань вошла в топ-3 регионов по объемам продаж подержанных электрокаров

В феврале на вторичном рынке Краснодарского края было продано 28 электромобилей, подсчитало агентство «Автостат». По количеству проданных авто этой категории Кубань оказалась на третьем месте в стране после Приморского края (35 шт.) и Иркутской области (30 шт.). Хабаровский край занимает четвертое место (24 шт.), Москва и Санкт-Петербург делят между собой пятое – в обоих столицах за февраль было реализовано по 19 подержанных электрокаров.

В целом по стране с начала года было продано в общей сложности 740 электромобилей, на 40% больше, чем в январе – феврале 2020 года. Самыми популярными моделями оказались Nissan Leaf (332 шт., 86% от объема всех продаж), Chevrolet Bolt (16 шт.) и Tesla Model S (9 шт.). При этом рынок новых электрокаров в России в феврале вырос в пять раз.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, Краснодарский край занимал третье место по перепродажам электрокаров в ноябре 2020 года. Всего в ноябре 2020 года в России продали 425 электромобилей с пробегом, на 53% больше, чем годом ранее.

Ольга Логинова