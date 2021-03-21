УГМК направит 2 млрд рублей на перенос производства в Томск и Кольчугино

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) планирует перенести производство завода «Уралкабель на площадки томского томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля» (Владимирская область). По данным «Интерфакс», финансирование проекта составит около 2 млрд руб.

Снос зданий завода «Уралкабель» планируется в конце 2021 года. Территорию предприятия (около 5,5 га) планируется отдать под жилищное строительство, сообщает «Ъ-Екатеринбург».

Завод «Уралкабель» вошел в структуру электротехнического комплекса УГМК в 2006 году. С 2011 года входит в ООО «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий также ЗАО «Сибкабель», ЗАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» и ОАО «Научно-исследовательский кабельный институт » (Томск). АО «Сибкабель» - крупный производитель кабельно-проводниковой продукции в Сибири. Выручка в 2019 году – 12,6 млрд руб., чистая прибыль – 419,1 млн руб.

Анна Егорова