Убытки от работы общественного транспорта в Перми с начала года составили 374 млн рублей

На заседании временной комиссии Пермской городской думы по контролю за организацией транспортного обслуживания населения мэрия представила отчет о работе транспортной системы в начале 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Как доложил начальник департамента транспорта Анатолий Путин, доходы отрасли в январе составили 264 млн руб., расходы — 460 млн руб., в феврале — 277 и 455 млн руб. соответственно. Доля автобусов, оснащенных автоматизированной системой учета пассажиропотока (АСУП) — 89%, всего на линии работало 712 машин, в течение года планируется выйти на показатель в 100%.

На некоторых маршрутах датчики АСУП установлены, но не функционируют. По словам господина Путина, объем штрафов за январь по некорректной работе АСУП составил 1,7 милн руб. Наибольшее число нарушений в этой части зафиксировано на маршрутах № 11,27,34 и 55. Здесь отмечено отклонение между данными единой системы оплаты проекта (ЕСОП) и АСУП в 30%.

Напомним, по итогам 2020 года кассовый разрыв в транспортной отрасли в Перми составил 2,039 млрд руб. В текущем году, по расчетам мэрии, он может составить 2,449 млрд руб. В начале марта городская администрация представила краевым властям план по сокращению убытков в этой сфере, после обсуждения он был отправлен проект на доработку.