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В Ижевске запустили асфальтовый завод

В Устиновском районе Ижевска запустили асфальтовый завод. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Три дня как запущен асфальтовый завод в Устиновском районе, готовит литой асфальт для устранения аварийных ям. Пока объемы работ небольшие – по 40 кв. м за ночь. Но с каждым днем темпы будем наращивать. На следующей неделе запускаем второй завод — в Ленинском районе, чтобы сократить транспортное плечо»,— подчеркнул господин Бекмеметьев.

Отметим, что работы по устранению дорожных дефектов проводятся по ночам. Заливка ям литым асфальтом — временная мера, которую проводят до полноценного ремонта в строительный сезон.

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