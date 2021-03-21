Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

В Удмуртии выявили 87 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Кроме того, скончались два инфицированных пациента — мужчины 56 и 81 года, сообщает оперштаб региона.

Среди заболевших 33 жителя Ижевска, 12 граждан из Сарапула, семь — из Глазова, шесть — из Шарканского района, по пять — из Воткинска, Игринского и Воткинского районов, четыре — из Увинского района, по два — из Алнашского и Сарапульского районов, по одному — из Балезинского, Вавожского, Завьяловского, Сюмсинского, Якшур-Бодьинского и Ярского районов. В их числе девять детей до 14 лет и 26 человек старше 65 лет. При это 78 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии выявили 29 938 случаев заражения коронавирусом. Из них 370 закончились летальным исходом, 26 533 человека выздоровели, остальные продолжают лечение, 111 заболевших находятся в тяжелом состоянии.