Экс-глава пермского филиала «Т Плюс» стал консультантом по энергосбережению

Бывший руководитель пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов 17 марта зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, говорится в материалах СПАРК-Интерфакс. Согласно им, бывший энергетик занялся деятельностью по предоставлению инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

«У меня есть партнерство с крупными производителями технических решений. Я работаю в области создания автоматики систем теплоснабжения для городов и крупных предприятий. Создаю оптимальные варианты таких систем, чтобы и производитель работал экономично, и потребитель платил меньше» - пояснил «Ъ-Прикамье» господин Трифонов.

Напомним, он покинул компанию 19 июня 2020 года. Господин Трифонов возглавлял филиал с июля 2016 года. В филиале он трудился с 2011 года, сначала на позиции главного инженера, до этого занимал должность руководителя производственно-технического департамента дивизиона «Генерация Урала». Пермский филиал возглавил Сергей Кругляков.