В омском обкоме КПРФ впервые за 28 лет сменился руководитель

В омском обкоме КПРФ назначен новый первый секретарь. Им стал руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Омской области Андрей Алехин. Ранее он занимал пост второго секретаря.

С 1993 года омских коммунистов возглавлял депутат Госдумы РФ Александр Кравец. «В последние годы на Андрее Алехине фактически лежало руководство работой обкома, так как сам Александр Кравец как депутат Госдумы РФ значительное время проводил в Москве», - сообщает пресс-служба обкома.

Также на пленуме КПРФ были избраны новый состав бюро областного комитета КПРФ из 12 человек и секретариат обкома.

Анна Егорова