МВД: ущерб от преступлений вырос на 71% в январе и феврале

Ущерб от всех преступлений в России в январе–феврале 2021 года составил 90,4 млрд руб. по оконченным и приостановленным делам, следует из данных МВД РФ. Это на 71% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом общее число преступлений снизилось на 5,5%, до 309,4 тыс.

Преступления по видам:

тяжкие и особо тяжкие — 70,6 млрд руб.;

экономической направленности — 65,3 млрд руб.;

налоговые — 11,6 млрд руб.;

экологические — 2,7 млрд руб.

«Ущерб от преступлений составил 90,4 млрд руб., что на 71% больше аналогичного показателя прошлого года. Существенная часть ущерба (93,4%) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа»,— говорится в материалах МВД.

Число экономических преступлений выросло на 1% — до 25,7 тыс. Их удельный вес в общем числе составил 8,3%. Экологических преступлений стало меньше на 16% (2,2 тыс.). На 29,5% выросло число преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (81,5 тыс.). Больше половины всех преступлений (51%) приходятся на хищения чужого имущества. Всего погибли 4,3 тыс. человек, тяжкий вред здоровью причинен 5,6 тыс.

Об основных трендах в преступности в условиях пандемии — в публикации “Ъ” «Криминал перешел в интернет».