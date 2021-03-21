Заслуженный артист России Владимир Кирсанов умер от коронавируса

В возрасте 73 лет умер заслуженный артист России, хореограф и педагог Владимир Кирсанов, сообщил актер Ефим Шифрин и ГИТИС, где господин Кирсанов работал профессором. Господин Шифрин назвал причиной смерти коронавирус. Владимир Кирсанов был балетмейстером фильмов «Мы из джаза», «Слуга», «Утомленные солнцем», постановок в Театре имени Ермоловой, Театре Российской Армии, Театре Сатиры и других.

«Остановится ли когда-нибудь этот проклятый ковид? Теплый, безгрешный человек... Самый улыбчивый из всех танцоров. Как же про Кирсанова теперь говорить — "был"?»,— написал господин Шифрин в Facebook.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский передал соболезнования родным и близким умершего. «Он был выдающимся степистом, обладал в этой области уникальными способностями и понимал, что должен передать этот свой опыт, знание, мастерство молодым»,— сказал господин Заславский «РИА Новости».