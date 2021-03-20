Выход нефти на магистральном нефтепроводе Куйбышев — Тихорецк локализован

Специалисты АО «Транснефть-Приволга» завершают работы по ликвидации последствий выхода нефти на участке магистрального нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В настоящее время выход нефти локализован. Бригады аварийной службы самарского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Приволга» проводят мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По предварительной оценке, площадь загрязнения составила 700 кв. м. Вероятность попадания нефти в водоемы исключена, на месте инцидента ведется постоянный экологической мониторинг.

Магистральный нефтепровод Куйбышев — Тихорецк работает в штатном режиме.

Андрей Сазонов