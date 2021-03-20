Двое мужчин умерли от коронавируса в Татарстане

Минздрав Татарстана сообщил еще о двух случаях смерти от коронавирусной инфекции в республике. Речь идет о двоих мужчинах 1948 и 1955 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в министерстве.

Таким образом, к 20 марта количество случаев COVID-19 с летальным исходом в регионе достигло 398.

При этом с начала пандемии власти республики сообщили о 18 975 инфицированных коронавирусом. Из них излечились 15 769 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"