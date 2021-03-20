СК возбудил дело по факту падения снега на жительницу Миньяра

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья) по факту падения снега с крыши дома на местную жительницу.

Как сообщают в областном управлении СК, 45-летняя женщина возле одного из домов после падения на нее снега получила травмы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, определяет виновных должностных лиц управляющей компании, не обеспечивших своевременную очистку кровли дома.

В минздраве Челябинской области уточнили, что состояние пострадавшей стабильное. На консилиуме было принято решение доставить ее на реанимобиле в Челябинск.