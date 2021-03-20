Губернаторский фонд в Ярославле возглавил бывший вице-спикер горсовета Омска

Фонд содействия социально-экономическому развитию Ярославской области возглавил бывший заместитель председателя городского совета Омска Андрей Ткачук. Фонд был зарегистрирован в Ярославле 16 марта 2021 года. По данным ЕГРЮЛ, исполнительным директором некоммерческой организации «Фонд содействия социально-экономическому развитию Ярославской области – Ярославия» является Андрей Ткачук.

По данным омской газеты «Коммерческие вести», Андрей Ткачук с сентября 2017 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя председателя горсовета города Омска. Затем он перебрался в Московскую область, где до конца октября 2020 года работал в должности заместителя главы администрации города Долгопрудного. Из долгопрудненской администрации Андрей Ткачук уволился в конце октября 2020 года по собственному желанию.

В Омске господин Ткачук также был известен как медиаменеджер. По данным местных СМИ, он, в частности, имел отношение к медиахолдингу «Слово» и сайту «Суперомск».

О создании фонда содействия развитию Ярославской области «Ярославия» стало известно 28 января 2020 года. На пресс-конференции членов попечительного совета фонда было сообщено о начале работы по проведению экспертизы стратегии развития региона. В совет вошли, в частности, ректор Ярославского государственного университета им П.Г. Демидова Александр Русаков, председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьев, руководитель авторского проекта «Клуб социологов» Евгений Голубев, президент Ярославской торгово-промышленной палаты Наталья Рогоцкая, и председатель комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 17 декабря 2020 года губернатор области Дмитрий Миронов поручил региональному правительству дополнить стратегию социально-экономического развития региона с учетом запросов жителей области. Для проведения работы по сбору предложений от жителей региона и проведению экспертной экспертизы мнений граждан был создан фонд «Ярославия».

На пресс-конференции было сообщено, что план работы фонда состоит из пяти этапов. С февраля по октябрь 2021 года будут проводиться круглые столы, конференции, опросы жителей, проведение экспертных оценок сделанных предложений. В октябре «Ярославия» утвердит окончательный вариант предлагаемых изменений в стратегию развития области. Затем документ будет передан губернатору.

Антон Антонов