Мэр Ярославля нашел недостатки в ремонте проспекта Машиностроителей

Подрядной организации, занимающейся ремонтом проспекта Машиностроителей в Заволжском районе Ярославля поставлена задача ускорить работы, сообщил на своей странице в соцсети мэр города Владимир Волков. Глава города рассказал, что он 20 марта во время субботнего объезда города проверял ход ремонта проспекта Машиностроителей.

Сейчас на проспекте производится замена коллектора ливневой канализации. Завершение этой работы намечено на конец апреля. Затем подрядчик начнет заменять бортовой камень и асфальтировать дорогу.

«Совместно с директором департамента городского хозяйства указали на недостатки. До понедельника подрядная организация должна навести порядок в зоне производства работ: вывезти мусор, прибраться вокруг объекта, а также ускорить процесс работ. Кроме того, поставлена задача в ближайшее время закончить ямочный ремонт на самом проспекте и произвести его на объездных дорогах»,— написал господин Волков.

На время проведения ремонтных работ на проспекте изменена схема движения транспорта. Установлены временные дорожные знаки.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что работы по ремонту проспекта проходят с небольшим отставанием от графика. Первоначально планировалась завершить первый этап и выйти на второй 25 февраля. Однако работы по второму этапу ремонта проспекта начались 2 марта.

Напомним, что ремонт проспекта Машиностроителей проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы выполняет подрядная организация АО ГК «ЕКС». С подрядчиком заключили контракт на 160,8 млн руб. Окончание работ намечено на август 2021 года.

Антон Антонов